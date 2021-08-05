投資方否認簽增資協議　鄭爽涉簽「陰陽合同」有轉機？

內地女星鄭爽被爆涉簽「陰陽合同」，拍攝劇集新版《倩女幽魂》（又名《只問今生戀滄溟》）帳面收到4,800萬人民幣（約5,700萬港元）片酬，實質賺取1.6億人民幣（約1.9億港元），拍戲開工77天，日賺208萬人民幣（約250萬港元），加上代孕棄養醜聞，佢即時由一線花旦跌至谷底…依家已經消失喺大眾眼前嘅佢，似乎有一個令佢反身嘅機會！

有份投資製作電視劇《倩女幽魂》嘅公司ST北文，近日就發布一份針對《倩女幽魂》存在「陰陽合同」嘅公告，指公司向演職人員支付大額片酬（具體方式為同演職人員簽署0.48億元人民幣（約0.57億元港幣）嘅演員聘用合同，並同演職人員關聯方簽署增資1.12億元人民幣（約1.34億元港幣）嘅「陰合同」），ST北文回應：「經公司核查，公司沒有與演職人員的關聯方簽署增資協議。」直接公司推翻存在「陰陽合同」一說。

不過，ST北文同時稱，天津嘉煊為《倩女幽魂》為該劇嘅承製方，負責製作完成該劇，該劇大部分片酬合約由天津嘉煊與演職人員簽訂：「截至目前，該劇尚未最終製作完成，天津嘉煊尚未向公司提交最終結算報告，故公司暫無法準確核算總片酬、演職人員片酬、單集片酬、片酬佔總成本比例等數據。」似乎鄭爽涉簽「陰陽合同」一事仲未有定案，要待繼續審查。