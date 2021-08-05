瘋傳吳亦凡拘留遭毆打　網民爭住食花生

內地男星吳亦凡今年6月被都美竹爆酒桌選妃、誘騙未成年少女，北京警方日前介入調查並將他拘留，現在案件仍在偵查中，但是網上爆料不斷，之前傳他淚求警方、入獄畫面曝光、拘留所外貌曝光等消息，被棒打落水狗。最新是傳出他惹眾怒，在拘留所遭毆打，整段影片在微博瘋傳，雖然真偽度目前沒法確定，但多數網友看完後都不忙寸爆：「看了真是爽！」另又有一張吳亦凡身穿藍色「囚服」接受審訊嘅相流出，事後即被江蘇網警闢謠，表示這張相中犯人被P咗吳亦凡個樣，原照片其實係警方新聞稿圖片。

而網民對拘留所內的狀況也格外引發外界好奇，有人在網上爆料，指朋友的親戚剛好辦理吳亦凡事件，透露吳亦凡因為身份特殊是公眾人物，擔心室友會對他做出甚麼奇怪舉動，所以住的是單人房。

但該網友也說，不要以為住單人房就是特權，因為人是群居動物，加上單人房空間狹小，還要包含廁所，又沒有任何娛樂，吃、喝、屙屎都要被監視，沒有任何私隱，因此吳亦凡想找人說話的機會都沒有，只能天天對着天花板入睡。

亦指吳亦凡身心飽受折磨，不僅傳出他為了求生，供出圈內2同夥，網友更爆料，吳亦凡被拘留後整個人大崩潰，獄警更是爭着幫他做肛門檢查，透露吳亦凡這次不僅是犯罪自食惡果，還加上得罪了「不能惹的大咖」，才讓自己處境雪上加霜，想要翻身簡直難如登天。