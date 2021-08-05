荷里活多仔公　愛迪梅菲生足10個仲要追！

剛於4月正式登「6」的荷里活影壇巨星愛迪梅菲（Eddie Murphy），絕對是名符其實的「荷里活多仔公」，育有10個子女仍揚言要繼續追！

向來出名風流的愛迪於1989年已首度為人父，他與女友Paulette McNeely育有兩子，最大的兒子Eric目前已32歲。後來他再與另1女友Tamara Hood育有1子Christian。之後愛迪與模特兒Nicole Mitchell搭上，並於1993年結婚。2人共育有5名子女Bria、Myles、 Shayne、Zola以及Bella。離婚後，愛迪轉嗒英國女子組合Spice Girls成員Mel B，並意外搞大女方個肚。不過愛迪否認是BB經手人，堅持要滴血認親。最後Mel於2007年4月3日亦即他的46歲生日誕下女兒，並改名為Angel Iris Murphy Brown。而兩個月後她宣布DNA測試結果證實愛迪是BB的父親。9年後，澳洲模特兒Paige Butcher為他誕下女兒Izzy。2018年11月，他再度宣布為人父親。女友為他誕下兒子Max。雖然已是10子女之父，不過他仍然表示想繼續生兒育女。而近年甚少拍戲的他，莫非是為了養「精」蓄銳？

荷里活咁大又點止得1個多仔公，美國諧星兼主持人Nick Cannon有意向愛迪挑戰！40歲的他已是7名子女之父！除了與天后前妻瑪莉亞卡里（Mariah Carey）育有一對孖生子女之外，亦四處「留種」！他後來亦與模特兒Brittany Bell生了一子一女。而今年4月她宣布DJ女友Abby de la Rosa為他佗孖B，早前更有另一名女演員Alyssa Scott自爆為他佗B，實行與他的正印女友鬥快生 !

63歲的美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）亦「老而彌堅」！他的瑜伽導師老婆Hilaria Baldwin出名好生養，2人育有5名子女，今年她終於「收爐」找來代母為她們誕下女兒María Lucía Victoria。此外，艾力亦與影星前妻金碧辛嘉（Kim Basinger）育有1名女兒模特兒愛爾蘭（Ireland Baldwin）。此外，英國著名男星祖狄羅（Jude Law）亦同樣是多仔公。原本育有5名子女的他，去年妻子Phillipa Coan再為他佗B。

愛迪、艾力老來得子唔算巴閉，荷里活男星李察基爾（Richard Gere）仲勁！與前妻Carey Lowell育有1子之外，他亦與現任老婆Alejandra Silva於2019年育有1名兒子Alexander之外，去年4月，71歲的李察更追多個仔。認真有心有力！