粉絲凌晨守候︱Tiger唔敢提余潔滢　要靠好兄弟AK解圍

人氣男團MIRROR成員Lokman、Anson Kong及Tiger今日（5日）現身中環出席活動，為一睹偶像大批鏡粉一早已到場守候，有粉絲更早於凌晨4時在商場門外待商場開門，3位偶像到場粉絲即時起哄尖叫，不過到記者訪問環節粉絲亦非常識做安靜下來。被問到近來活動都引來粉絲凌晨到場通宵排隊，會否擔心粉絲安全，Lockman坦言每次都有擔心：「尤其近排落雨天雨路滑，佢哋喺出面等又熱又焗都辛苦嘅，上次屯門就更加，有人再早一日就嚟排，商場閂門要喺外面等，真係會心痛㗎。」

問到近期MIRROR幾乎囊括大部分廣告，Lokman表示：「仲有ERROR㗎，不過係好事嚟嘅，出面都靜咗咁耐，唔介意多啲嚟密啲手。」問到身形弗爆的AK會否接拍內衣廣告，他表示不抗拒，最想拍新車廣告，身旁Lokman打趣説最好包括維修及相關產品「一條龍服務」。2人表示正為新歌拍攝MV，一樣會「熱力澎湃」不停跳舞，預計本月推出，AK說：「感覺同以往有少少唔同，首歌力量比較『野蠻』，曲風接近歐美類型，係香港比較少有嘅跳舞歌。（有冇除衫騷肌？）露下手臂咁啦。（咁少？）留番下次演唱會再大隻啲再露啦。」Lokman補充：「唔少事㗎，平時我哋都係冬裝嘛，露手臂好大件事㗎啦，哈哈。」

Tiger則表示近期剛與MIRROR成員Alton、Lokman及阿妹（岑樂怡）拍完一輯節目，預計9月出街。近日與余潔滢（Zoe）傳出緋聞的他，被問到有否送首飾禮物氹對方歡心？身旁AK見狀即出手替他解圍説：「我阿媽都生日喎，你揀咗生日禮物畀佢未呀？仲有我阿哥都係呀，佢哋追你上嚟食生日飯呀。」不過最終Tiger都帶點尷尬地回應：「佢唔鍾意呢啲應該，男仔頭，送啲運動嘢畀佢啱啲。」Lokman説盡量會帶同女朋友一起去揀禮物：「開心啲嘛，一齊揀唔使驚揀錯畀佢。（咁耐冇試過揀錯？）好多時送手袋畀女友，預期佢打開包裝會好驚喜咁嘩一聲，但通常一打開都係『哦！幾靚吖隻色』。」AK則表示剛入行有較好收入後送過鍊給媽媽，以往拍拖亦有送頸鏈及手鐲予對方。