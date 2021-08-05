香港人愛吃麵食，地道的雲吞麵、熱辣辣的拉麵、彈牙的烏冬、台式牛肉麵等等選擇多多，近日坊間除有新開麵店，還有推出新口味麵食，讓大家隨時隨地都能吃一碗好麵。

消暑流水麵

來到夏天，日本人就最愛吃消暑流水麵，現時不用飛到日本，香港都有得食喇！葵芳的丸十日本食堂由8月2日起推出夏日流水麵四重奏，套餐提供紫蘇梅麵、綠茶麵、蛋麵和素麵，將之放入加入冰粒皫流水麵機，色彩繽紛引起食欲，挾麵後蘸冷麵汁來吃更清爽入味。除此之外，套餐還有梅子冷番茄、六小碟配菜，和食主菜三選一，有野菜天婦羅、炸蝦天婦羅或刺身選擇，邊吃邊配西柚橙乳酸梳打或藍杧酸乳梳打，開胃又透心涼。

重量級沾麵

日本的拉麵在本地歷久不衰，除了熱乎乎的湯拉麵，還有重口味的沾麵，剛於尖沙咀開設分店的「神山」，是來自東京的過江龍，因應新分店開幕，特別推出限定的2人份「火山極盛豚肉沾汁麵 」，選用10倍分量的豚角燒片配合秘製的湯頭沾汁，砌成富士山般模樣，食肉獸最愛，食前記得打卡呃Like。

茶香烏冬

日本除拉麵外，彈牙烏冬亦相當有人氣，剛於佐敦開設分店的「鰹烏冬」，以讚岐湯冬作主打，餐廳選用日本小麥粉、鹽水等自家製作，煙韌富麥香。店方於新分店推出焙茶烏冬，麵糰加入日本焙茶粉，入口淡淡茶香，凍食頓覺清新散熱。

湯底選擇多

通常日式拉麵店，湯底最多是2至3款口味選擇，早前於旺角開業的樸一拉麵，湯底會用近50斤豬肉熬煮，每日只能供應約80至90碗。湯底選擇相當多，當中包括豚骨、黑蒜、辛辣、魚介、海老、蟹膏等口味，如海老湯底加入2公斤日本甜蝦頭煉煮的蝦油調味，鮮香味濃，至於蟹膏湯底選用日本蟹膏配蟹鉗，啖啖鮮味。叉燒選用五花腩配秘製醬汁慢煮，加上約2厘米的厚度，啖啖肉最正。