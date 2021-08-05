靈敢侶情：我是完美主義者？

年輕時，我對「事實」很執着，若別人的敍述有違我的記憶，我必會捲起衣袖自辯。不過，自2014年在社交網開設專頁之後，我對事實建立了新的看法。

事緣，有讀者留言說我是完美主義者，好友看到後隨即大笑，就連我亦不禁失笑。因為，其實我份人好Man，例如從來不會花精神裝飾蛋糕，反正落到胃都變一堆嘢。

後來，見愈來愈多讀者這樣評價我，我開始害怕會被誤解成偽裝，因而搬出多個證據，嘗試解釋自己其實很隨意：若不用上班，我不會梳頭；天花的石屎因為大廈沉降而剝落，又經常跌落我頭頂，我都沒有意欲處理，反正，跌多幾次就會無得再跌。

可是，當往後仍然有人認定我是完美主義者，我便開始疑惑：實在你們看到的我，是不是我？

經過一番思考，我領悟到：面對不同的人和事時，大家各自會有一個版本，所以，我的事實，未必跟你的事實一樣，重點是，我們選擇相信的會否影響到其他人。現在讀者又不是說我污糟邋遢、衣衫襤褸，我就把完美和潔癖看成推動力吧，說不定下次放假時，我真的會梳頭，雖然機會不大，哈哈！

亦因為有所領悟，有次好友笑我打扮太求其，我便答她：「每個人看我，都各自有一個版本，在你眼中我好求其，但在我眼中，我覺得自己好Lady，呵！」她的眼珠隨即向上翻，費事啋我。

人總會有疑惑的時候，別人也必定會用自己的想法去解讀你，這都是成長中必經階段。只要，我們不去偽裝、不要失去自己，即使其他人看到跟你不一樣的事實，都仍然會喜歡你、願意親近你。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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