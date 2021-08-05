【營事檔案】意式風乾火腿無花果米紙卷　果然係爽

米紙卷一般都是越式的做法，例如鮮蝦米紙卷、香茅豬肉米紙卷等，配以魚露，十分適合夏日炎炎的天氣。今次推介一款意式的做法，讓米紙卷都可以更多樣化，味道也很不錯！

無花果有甚麼好處？

營養價值非常豐富的無花果，含有大量的抗氧化物，例如類胡蘿蔔素和花青素等，兩者都具有高抗氧化功效，能夠有助促進心血管健康、抗衰老及養顏美容。而且，一個中型無花果約有2克膳食纖維，可以促進腸道蠕動，預防便秘。除了香蕉，無花果都是一種高鉀的水果，每100克的無花果含有212毫克鉀質。鉀質有助排走身體過多的鈉質，以減低患上高血壓的風險，不過需要留意的是，腎功能較弱的人士要注意食用分量，以免為腎臟帶來過多負擔。無花果與其他水果一樣含有豐富的果糖，糖尿病人士須留意每次應適量進食，以免血糖上升。

很多人也很喜愛吃風乾火腿，加入了這款食材，令米紙卷的味道更加滋味，而清甜的無花果亦可以減低風乾火腿的油膩度，偶爾適量進食風乾火腿，可以滿足口腹之欲，也不怕會增磅呢！今次的小食同時加入了小量蔬菜，既增添口感，味道亦更加清爽。

【意式風乾火腿無花果米紙卷】

材料：

風乾火腿 1包

沙律菜 1碗

火箭菜 半碗

無花果 5顆

米紙 5張

黑醋醬 適量

做法：

1.將無花果洗淨，切片備用。

2.巴馬火腿撕成細塊，備用。

3.將米紙浸泡於食水中約10-20秒，直至米紙變軟。

4.在米紙上鋪上沙律菜、火箭菜、無花果片及巴馬火腿，然後捲起。

5.配以黑醋醬調味即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。