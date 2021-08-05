港乒乓女團奪奧運銅牌　陳展鵬爆喊：引以為榮！

藝人陳展鵬今日（5日）現身奧海城出席「齊撐香港運動員@奧海城」，跟廣大市民一齊玩遊戲、唱歌、兼睇奧運直播，場面墟冚！身為前乒乓球港隊代表成員的他，表示今早幸好趕得切起身睇港隊乒乓女子團體銅牌賽的決勝分，更自爆睇到流下男兒淚：「直頭毛管戙，要去到嗰個水平係好難，運動都好講求基因，係乒乓波有啲機會，其他太體能就未必可以角逐，香港隊真係好犀利，冇攞牌嘅水平都去到頂尖，場場都睇到咬牙切齒，真係好引以為榮！相信下屆奧運會破今屆成績。」

同教練「福嚟福去」

講到李靜教練爆粗指導杜凱琹，問到當時比賽有否受同樣對待？陳展鵬說：「當時做青年軍周圍去集訓，大家文化、語言都唔同，當時我嘅教練係福建人，唔惡嘅，咁其實我都係福建人，福嚟福去咁啦，哈哈！」有否因失準受批評？他直言沒有，因為17歲就已經退隊：「只係13、14歲開始訓練咗幾年，嗰時成績都係掹車邊，實力唔係好好，教練都畀唔到太多壓力我。」

想畀「小豬比」玩劍擊

他笑言睇過奧運後，除了想囡囡「小豬比」接觸乒乓球之外，還想她嘗試玩劍擊，講到愛女入讀名牌幼稚園N班，一年學費逾8萬元，他表示錢銀方面交由太太單文柔處理，自己則努力賺錢便可，希望多勞多得。