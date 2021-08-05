演唱會壓力大！炎明熹唔認瘦晒爆金句

「聲夢」其中4名學員炎明熹（Gigi）、張馳豪（Aska）、林沚羿（Venus）及黃奕斌（Hugo），現身奧海城出席「齊撐香港運動員@奧海城」，吸引大批Fans到場，企滿商場3層樓，人氣高企！

Gigi受訪時被問到最近頻頻出活動，豈不是沒有時間為下周一連4場的麥花臣演唱會練歌？她表示只要分配好時間就得，不過她坦言開始有少少緊張，目前綵排進度只得五成：「畢竟都係我哋第一次嘅演唱會，對一眾聲夢學員意義重大，唔想令Fans失望。」現場見Gigi身形較為瘦削，問到會否考慮增肥增加體能？她笑說最近有不停喪食，還抵死講金句：「大家都說我瘦了，但我好像沒有。」又指自己已經戒食煎炸嘢，但額頭都爆了幾粒壓力瘡。

講到姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）都指不夠演唱會飛派，Gigi笑說大家都不夠：「有機會希望再開Part 2。（定想開個人？）2樣都想！意義唔一樣。（係咪會喺騷前出Solo歌？）要等公司安排。」另外，談及有Fans為她、Chantel、Yumi及詹天文（Windy）登巴士廣告，Gigi聞言大讚Fans好有心，並指有機會都想去打卡，因為不想辜負Fans。