Leica熊出沒注意！重磅聯乘玩得又揹得

日本潮流玩具名所Medicom Toy近期有多款限量Be@rbrick面世，無論是剛抽籤派彩的「澳門熊」，還是開售中的梵高星夜，每一款都備受追捧，炒價仲愈來愈離地！正當一眾收藏家以為可讓荷包休息一下，殊不知又有重磅消息，Medicom Toy宣布與德國相機名廠Leica合作推出全新單品Be@rbrick「M」，為兩個品牌首度聯名合作，並僅限於大中華區發售，熊友們又準備好銀彈了嗎？

本次合作由創意品牌3125C擔任設計指導，並由其團隊主設計師Mike Lam和Leica設計師David Suh聯合設計。外觀靈感來自經典的M系相機，採用了銀黑混色，當中的銀色與M系相機的銀色鍍鉻互相呼應，同時Body正中位置印有鏡頭圖案，上方是標誌性「紅點」，背部是觀景窗及控制面板，可謂完美將M系相機融入熊身之中！

外觀奶味十足，原來仲兼具實用性，其400%+100%套裝附有Leica獨家訂製的相機繩和多功能相機套，既可裝著400%熊仔周圍去，仲適用於M系相機，一物兩用也增加了收藏價值。當然，此熊除了400%+100%，還有1000%版本，全系列將於8月21日在香港發售，有興趣購買的話可於8月9日至15日期間前往Leica Camera的Facebook或IG，再經專頁內的抽籤連結登記購買。中籤者將於8月17至18日收到訊息通知確認，開賣當天再親臨香港銅鑼灣旗艦店便可入手，願好運與熊友同在！

同場加映：SL專用變焦鏡頭

Leica在相機方面也沒有停下腳步，早前便為SL系統帶來全新的Vario-Elmarit-SL 24–70 f/2.8 ASPH.變焦鏡頭，具有廣闊的焦距範圍和f/2.8恒定最大光圈，並利用靜音步進式摩打提供快速而精準的自動對焦。鏡頭同時擁有金屬外殼和防塵防濺功能，惡劣環境也能使用。