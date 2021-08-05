蔡頌思諗定婚後生活　孤身北京學戲學識做家務

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）將參與舞台劇《老公～你好悶呀！》，與黃建東飾演新婚夫婦的她，首次擔正大型舞台劇女主角的她，坦言相當有壓力：「因為好多前輩喺度坐鎮，我年資最少，加上戲份好重，劇本係以我個角色去串連其他所有角色，係得一場戲唔關我事。」強調未為人妻的她於劇中飾演人妻，問她有否向身邊人請教，她説：「個角色係好嚮往結婚生活嘅女仔，諗住結婚後同拍拖時一樣咁開心，點知多咗好多責任，要打理家頭細務又要照顧老公，從而產生好多拗撬。個角色都只係新婚咗6日，同我依家個Stage啱啱好，我又未結婚，（即係你都預備好結婚？）開始會諗結婚後嘅生活啫，哈哈。」

體驗生活

身為千金的她原來也有過自己打理家務的日子，早前到北京進修演藝的她説：「一個人住咗半年，乜都要自己解決，冇屋企人又冇工人姐姐幫到我，搬屋都係自己一個搬，傢俬自己砌，𠝹到流晒血都要繼續砌。（有冇打電話返屋企求救？）遠水不能救近火，同埋爹哋媽咪一定會話『啱啦！你咪自己試吓，幾好吖！』，會想我體驗吓。嗰陣我先發現原來係有咁多家務要做，不過亦因為咁我學識好多嘢。」