與「神」最近距離一次！張學友為李幸倪圓夢

「環球一姐」李幸倪等了25年終於圓「夢」，今次全靠一個夢，終令她成功獲得「歌神」兼「終身偶像」張學友加持featuring新歌，推出治療系神作，為大家打打氣！

李幸倪（Gin Lee）入行以來唱過多首感動人心的歌曲，相隔8個月，她終於再推出廣東歌《日出時讓街燈安睡》，作為今年的首支新曲，她更喜獲「終身偶像」張學友加持featuring新歌，令她終於圓夢！小學時Gin已接觸學友的金曲，並視對方為偶像，入行後她一直希望能與對方合作，直至現時等了25年，終於獲對方答應，即令她開心又感動！

Gin分享今次奇妙的合作過程，她形容今次是「冥冥中的安排」，而且全靠一個夢促成：「首先多謝Eric Kwok（郭偉亮）寫咗首歌畀我，我喺屋企練歌時，總覺得呢首歌應該要有個合唱版，機緣巧合有日Eric嘅太太Grace（葉佩雯）夢到我同學友哥合唱，Eric就索性問Duncan（環球高層黃劍濤）不如試吓搵學友哥，結果學友哥聽完個Demo好鍾意，亦對林若寧份詞好有感覺，最後應承今次嘅合唱。」她坦言由知道消息到錄完此曲都不敢跟其他人說：「實在太似一個夢了！恭喜我願望成真，多謝以上幾位促成今次嘅合作！」她亦坦言今次是與「神」最近距離的一次：「估唔到喺自己嘅歌唱生涯中會有同佢合唱嘅一日，喺我心目中，佢嘅歌藝同堅持係專業嘅標準，亦係我學習嘅榜樣！」

而此曲以街燈比喻都市人，大家為了生活營營役役，有時只顧向前衝卻忘記了為何奔波。人生的路途總會遇到不同狀況，但外在的所謂順、逆境，其實是自己內心的投射，當大家找到自己的定位，拿捏好內心，就能處之泰然面對外界的紛擾。學友就以溫柔治愈的聲線唱出扣人心弦的旋律，為歌曲注入多一份力量，安撫大家勞累的神經。事實上，Gin亦有感到疲累的時候，特別是疫情期間未能回馬來西亞見家人，加上工作未停過，令她一度有想回馬來西亞探家人兼放假的念頭，但此時就喜獲偶像加持新歌，即為她打氣充滿力量！

學友亦希望藉此曲勸勉大家：「人生喺每個階段都一定試過有想放棄嘅念頭，但每個人嘅選擇唔同，每個階段都有堅持嘅理由，但必須要先檢視自己先會有抉擇，要休息一陣先可以做出合適嘅選擇。」Gin亦覺得此曲適合不同年齡的人：「我哋需要定期重新審視自己嘅路，忙住去爭取自己渴求嘅事嘅同時，唔好忘記要稱讚自己曾付出嘅努力。」 而歌詞亦十分有心思，包括Gin以往的歌曲《雙雙》、《很堅強》、《玫瑰的故事》、《如果牆會說話》的歌詞。