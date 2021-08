由視帝王浩信、視后惠紅英主演的劇集《刑偵日記》已經大結局,無奈收視未如理想,今日(5日)王浩信就於社交網發文,坦言雖然收視成績麻麻,但仍感恩能參與其中:「之前一直在忙拍《廉政狙擊》未有時間同大家分享關於《刑偵日記》香港已經大結局的答謝!雖然收視唔好,但係我想講我非常之感恩可以參與呢個製作,亦都希望觀眾們可以感受到其實我哋台前幕後都真係好畀心機去做,希望達到突破!我答應大家我會繼續努力,be better version of myself each day! (成為更好的自己)我們一起加油!」