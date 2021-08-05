未梨一花　愛笑I奶福神

成日愁眉苦臉，財神見到都會掉頭走，所以靠樣靠形象搵食嘅寫真妹，最緊要識得笑，先容易博得粉絲嘅歡心。今年22歲嘅未梨一花，個樣唔算上係驚為天人，但係雙眼夠精靈，好似識得講嘢一樣，加上經常面露燦爛嘅笑容，望落去夠晒親切感，亦好有觀眾緣，難怪能夠被媒體列為「寫真界次世代十女神」其中一員。

獲封乳福神

日本寫真界有多位上圍激凸嘅女優被封為「乳福神」，好似愛萌奈米、星野梅，同埋今日介紹嘅未梨一花，後者有一對I Cup大肉彈，因而被封為「七大乳福神」之「惠比壽天」。睇番日本嘅神話傳說，惠比壽天係漁業之神，特徵之一係面露笑容，象徵和平同友好，而一花因為鍾意笑，所以獲得呢個封號。

出道頻攞獎

話時話，2019年先加入寫真界嘅一花，年資尚淺，但好快成為寫真界嘅風頭躉。首先，佢喺第二屆「Sanspo GoGo Queen」贏得純魅力獎，又喺第二屆「夕刊藤子小姐」選舉中獲得特別獎同東映特別獎。另外，阿妹有多個意義重大嘅封號，除咗係「七大乳福神」之一，又喺「次世代避雨大騎樓」選舉中榮獲「東之張出橫綱」，最近仲躋身「寫真界次世代十女神」之列，睇嚟當年親自搵佢簽約嘅事務所社長確實係獨具慧眼！