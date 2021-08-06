【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月廿八丙辰土平日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：掃舍、求醫、拆卸

忌：嫁娶、動土、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

消費欲要控制住，若能堅持就有望收支平衡。

金牛座

有賭博運，但只宜小額下注，並要見好就收。

雙子座

今天過得充實，心理壓力小，特別適合約會。

巨蟹座

被私事纏擾，需分心處理，工作進度受影響。

獅子座

為事業拚搏不能像盲頭烏蠅，只會徒勞無功。

處女座

努力做好本分，勿太計較得失，好事自然來。

天秤座

生活上出現種種紛擾，適當時候要懂得妥協。

天蠍座

有可能出現入不敷支的情況，該節約用錢了。

人馬座

工作量超負荷，是時候休息，避免體能透支。

山羊座

抽時間跟長輩閒聊，可讓你的人生得到啟發。

水瓶座

話頭醒尾，工作表現出色，易獲得上司賞識。

雙魚座

負能量愈積愈多，應找地方把鬱悶發洩出來。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）龍 煩惱多

鼠

事業運強，在職或在學者均有出色表現。

牛

抽空給自己增值，對日後發展有利無害。

虎

身心狀態俱皆，宜先集中火力處理公務。

兔

偏財旺，有利投資合作，可獲不錯回報。

龍

是日沖煞，情绪不穩，建議找親友分憂。

蛇

得財全不費功夫，從事銷售者有利可圖。

馬

不利出門，忌到處亂跑，適宜留守家中。

羊

諸事不順，士氣大受打擊，宜保持冷靜。

猴

心態積極，毋懼任何挑戰，能迎難而上。

雞

吉星高照，從事創意行業易獲滿意成績。

狗

財運欠佳，開支大增，加重了經濟壓力。

豬

不要怕尷尬，多請教別人，可減少煩惱。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

如是因，如是果

在玄學中，大家都知道五行系統，多數用來預測計算，猶如人一生的生命密碼組合，從中探究命中的運勢。而大眾已知可用五行中的生尅和平衡，來推算事件的吉凶禍福結果，但又有多少人會探討研究五行中的運行過程，感受內裏的訊息呢？

原來五行的生尅都有結果的體現及過程上的形成，很多人都只是着重於事件的結果，往往忽略了當中給你解者的重要導引訊息。過程才是重要，因為它會教導你，指引你，幫助你。只要找到「生」就可以看清楚事件的始末由來。

以「生」來說說，生就是開始，當你找到開始，已經勝過了一切，如果你連「生」都找不到，哪就只是在水中看月，霧裏看花，所有事都得不到一些依據，憑空而言而已。

當找到「生」，就要看它的發展，孰真孰假，自然有迹可尋，結果已知八九。

如是因，如是果，「生」其實就是「因」，認知、清楚事件的本質，黑就是黑，白就是白，不倒果為因，正見心態對待萬事萬物，當中過程一定會給予你得着的。