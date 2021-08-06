【串椒3姊妹】錢嘉樂封女神殺手　梅小惠：真識食！

由昔日緋聞無數搖身一變成為「愛妻號」的藝人錢嘉樂，一亮相繽FUN星網節目《串椒3姊妹》，即被3位主持人梅小惠、江欣燕及曾華倩「公審」，力數他有「港姐殺手」之稱「殺女」無數，他則笑言現時終被「前世情人」治到，遭兩個囡囡嫌棄反而更加肉緊，直呼：「原來男人真係咁賤格」，期間大女Alyssa更突然入鏡獻吻，他即時冧爆表示：「對住佢真係冇晒辦法！」

入行逾40年的錢嘉樂武指出身，一直默默耕耘，現時更是三屆香港動作特技演員公會會長，他指早在出道初期眼見哥哥錢小豪訓練班未畢業即被睇中做男主角，已深知不是「靠樣搵食」：「錢嘉樂你都係要努力啲做嘢㗎啦，靠樣嘅係哥哥。」梅小惠即暗寸：「但估唔到你唔靠樣都搵到食」，指他相當「識食」，以往的女友包括李珊珊、李麗珍及關秀媚等，位位都是女神級，錢嘉樂即趁機澄清：「成個圈對我誤解好深，我都係一個接一個啫，我唔會漁翁撒網，同埋我唔係要專揀（港姐）冠軍，真係隨緣。唔係話『嗰個冠軍一定要追佢』，呢啲心態唔要得！」

梅小惠即解畫指他現時最愛是老婆湯盈盈及兩個女兒，又指他由浪子變成住家男，他就直認做了爸爸後修心養性：「以前真係鍾意蒲，願望係飲幾多支酒唔嘔，依家唔會啦，會諗咗屋企先，希望對住佢哋多幾年。」除減少飲酒，經常拍打戲的他亦相當注重受傷後的修復及保養，以保持強健體魄陪伴家人。而講到兩個寶貝女，他笑指被女兒嫌棄卻更加上心：「呢啲咪拍拖嘅感覺！」又指現時一屋女人，就連寵物雀都是雌性，直言「無地位」。

經典環節姊妹3揀1，「3姊妹」今集要化身「三陪女郎」，分別為「陪月」、「陪坐」、「陪返工」，錢嘉樂指曾華倩是陪月的不二之選，梅小惠笑稱：「佢冇（奶水）㗎喎！」錢嘉樂立即護航：「又唔係揀奶媽！陪月之嘛，因為佢有經驗，同埋睇到佢嘅責任心，佢個仔幾高，餵少餐都冇咁高啦。」他續指江欣燕夠健談可以「陪坐」，加上欣欣講嘢好好笑，一定好開心，而小惠則能「陪返工」：「你做嘢係掂嘅。」小惠隨即詐型：「做咩成日叫我做嘢啫？我可唔可以唔陪呀，你啲工作咁頻密。」他就笑指：「唔使陪，你直情做埋我嗰份。」

而下一集就有天王巨星、有「樂壇校長」之稱的譚詠麟駕到，記住留意8月13日於《繽FUN星網》播出的《串椒3姊妹》！