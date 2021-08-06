吳亦凡身陷恐懼「囚室」　瘋傳咬舌自盡

因涉嫌強姦罪而被北京公安刑事拘留的內地男星吳亦凡，其在拘留所的生活當然受關注，繼有傳他接受查問時，情緒崩潰兼爆喊求饒，以及在拘留所被毆打後，再傳出他不堪壓力，咬舌自盡！有一篇題為《突發！吳亦凡在獄中畏罪自殺身亡》的文章瘋傳，文中配有吳亦凡的黑白照，並寫道：「據報道，吳亦凡被捕後萬分恐懼，於晚上8點咬舌自盡，目前事情正在調查中，更多消息稍後帶來。」

這篇文章雖然「水分」高，網民直言完全不可信，更說雖然對吳亦凡的所作所為感到憤怒，但也不想最後出現這個結果：「這是假的吧！感覺咬舌自盡難度太高！」、「是口腔潰瘍？生飛滋吧！」、「睡覺或吃東西時，不小心咬着舌頭吧！」、「真好笑！我想吳亦凡應該不會放過任何一個活着的機會吧！」同時有指吳亦凡為「減刑」，供出多位「同伴」等資料，傳言中內容豐富，包括有「400個G的視頻資料」。

另外，早前有傳吳亦凡媽媽因當初只告都美竹勒索，最後「愛你變成害你」，令兒子涉罪被拘留後，最新傳聞是吳媽媽非常積極的尋找都美竹，想跪求女方原諒，並讓她「入門」做媳婦，希望她能令吳亦凡擺脫牢獄之災，但有指始終是公訴罪，就算受害者之一的都美竹真的「下嫁」吳亦凡並同意不追究，都不能「銷案」。

另外，近日傳聞多多，甚至有不負責任的網友竟把其他藝人如新加坡歌手林俊傑、台灣歌手潘瑋柏及內地女星范冰冰等，牽涉在吳亦凡這場風波內，故一眾無辜藝人除了立刻發律師聲明外，更有部分被牽涉的藝人包括內地男星井柏然、內地主持何昊「加碼」，為抵制謠言直接報警，以釋除大眾的猜測。因吳亦凡當初發律師聲明否認一切，直至北京公安介入調查，始揭出涉強姦罪，令大眾質疑律師聲明的可信性，不過也有不少網民批評藝人們直接報警處理是「浪費警力」。