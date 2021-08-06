東方日報C2：大方重提陳約臨　單身張家朗列7大擇偶條件

藝人陳約臨（Kelly） 獲派到日本直擊東京奧運會，惟採訪「少年劍神」張家朗期間表現失控， 更一度示愛而被批不專業，遭網民狂插後寫親筆信致歉。張家朗前晚在網上開直播提及事件，表示「覺得唔係咩大事」，獲讚有大將之風。目前單身的他，直播期間被隊友大爆7大擇偶條件。

「進擊的陳約臨」採訪張家朗事件擾攘多日，張家朗亦已離開日本，現於深圳接受隔離，前晚（4日）他與隊友張小倫、童星出身的吳諾弘，以及身在香港的劍壇「花美男」崔浩然一同於社交網開直播聊天。期間眾人重提Kelly「花癡式採訪」張家朗而被全城鬧爆一事，張家朗起初避談，隊友張小倫即代解畫讚Kelly為人親切，表示：「其實佢好好人，嚟到嗰幾日有搵我哋做訪問，佢係興奮啫！我之後有message佢話其實好小事。」張家朗亦不停點頭和應，之後表示：「我都覺得唔係咩大事。」未有怪責對方，獲網民激讚有風度。

被爆花名叫「Jer Jer」

另外，被指已與前香港單車運動員馬詠茹分手的張家朗，被網友問到感情問題，張小倫先為代答：「佢依家單身，冇女朋友！」張家朗隨即親認目前單身。吳諾弘即起哄，更大爆隊友的擇偶條件： 「要高、要乖、對佢好、要孝順、對佢父母好。」張小倫亦補充： 「仲有一定要唔好煩佢，同埋要好支持佢！」張家朗邊聽邊笑，並說：「你講晒全隊人要嘅條件喎！」張小倫更爆料指平日稱呼張家朗為「Jer Jer」，對方即變怕醜仔並提高聲線緊張表示：「因為我姓張之嘛，冇其他意思！」四子搞笑能力十足，個多小時的直播中，高峰期一度吸引約1.9萬人收看。

對戰MIRROR？謝影雪右手讓賽

另外，羽毛球混雙組合謝影雪和鄧俊文同樣深受愛戴。謝影雪因曾在受訓時播放人氣男團MIRROR 的歌曲《IGNITED》作背景音樂，即被揭為「鏡粉」。已返港的她亦在社交平台與粉絲玩「你問我答」，有粉絲提問倘若ViuTV邀請港隊與MIRROR對打羽毛球，她會否應戰及讓賽，以左手打波的謝影雪大方表示：「我同（鄧）俊文用右手又點話！」相當豪氣。另外，MIRROR成員Lokman、AK及Tiger 昨日在港出席活動，問到身形弗爆的AK會否接拍內衣廣告，他表示不抗拒。

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