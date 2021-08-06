被張家朗燃起鬥志！布志綸演潦倒過氣拳手冇難度

樂隊Mr.主音布志綸（Alan）單飛發展，加盟Sony Music的首支派台單曲《第一億次細胞分裂》，他表示由錄音到拍攝MV，已唱過這歌不下數十次，坦言都唱到悶！不過與團隊卻被港隊花劍代表張家朗撻着，Alan回憶道：「我哋拍咗兩日MV，其中一日啱啱係張家朗爭金牌嗰晚，我哋一路睇賽事一路拍，佢贏咗嗰一刻完全振奮咗團隊上下，拍攝時大家都keep住energetic（精力充沛）嘅狀態，鏡頭外我仲同髮型師一路唱住呢首歌，一路做plank（平板支撐），做足4分鐘都未見攰。」

導演特別為Alan塑造了拳手這個角色，不過卻是一個曾經得到金腰帶的大師兄，經過時間洗禮與磨蝕，已失去了鬥志與熱情，但在師傅及新加入拳館的師弟感染下，他這位失去方向的拳手再次重燃鬥志。要演繹潦倒過氣、鬱鬱不得志的拳手，他笑說：「其實個角色都幾似我十幾年嚟喺樂隊、樂壇嘅一啲經歷，演繹上唔會太有難度，哈！不過，人生就係有不停嘅高低起跌，永遠肯做就有希望；我同導演都想將呢個希望keep番喺MV裏面，it’s another day，好快就第二日，冇嘢係一定。我哋呢個城市，人與人之間實在好需要互相鼓勵，透過MV畀啲能量大家，等大家面對困局時可以堅持落去。」