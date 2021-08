歌手巫啟賢於樂壇超過30年,推出過多張專輯,近年更不時為內地及香港多個歌唱比賽擔任評審,對歌者要求相當嚴格。而其21歲的女兒巫詠歡(歡歡)昨日(5日)發布首支個人單曲《你是怎麼了What is it About You》,作為EP的首支原創主打歌,這首歌由她自己親自作曲、作詞,並由其父親巫啟賢及監製黃韻玲擔任和音。歡歡原本是沒有準備邀請爸爸做和音,但巫啟賢於錄音室外等待哼唱時引起製作人的靈感,於是才促成父女間今次合作。

歡歡自小便甚有音樂天分,7歲開始彈琴,13歲拿着結他創作,寫了人生第一首歌,而她的五官標緻,擁有一身健康膚色,身材亦相當不俗,不時於社交平台晒泳裝照。