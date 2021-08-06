奧運男神天敵︱中國女籃楊舒予雌雄同體　長髮原來仲索

東京奧運愈嚟愈接近尾聲，大家對於今屆選手嘅顏值質素都摸通睇透，唔少明星級運動員應聲彈出，起底後更發現佢哋私下都愛影Chok相，點知最近就有一位「異類」出現，令大眾唔知應該當佢男神定女神好！

佢就係啱啱喺三人女子籃球項目奪得歷史性銅牌嘅選手之一、中國女子籃球女將楊舒予，剛過19歲嘅佢，已經有成185cm高，中性短髮、身形高挑又俊俏，加上實力籃球不凡，被稱為「人間士巴拿」，唔睇正面真係以為係男神。

網友即時極促起底，見佢成日大晒一排排腹肌，平時又愛晒Chok樣自拍，佢所有公開社交帳號都即刻飆到破百萬人追蹤，都咪話唔勁。

點知楊舒予一個轉身寫個三分波，網友仲搵到佢舊嘅長髮相，原來「男神」一秒變索女，甜美可愛又令人心動，眼大大又素顏示人，純過蒸餾水咁嘅樣，同平時大家見到嘅純純兔無分分別，同時俘虜埋男士嘅心，唔怪得之網友都唔知應該當佢係「靚仔」定靚女咁Follow好！

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