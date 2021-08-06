肥仔＠ERROR出街拮魚蛋有壓力　保錡自創「莊諧並重」

「宇宙天團」ERROR日前上電台接受訪問，講到依家人氣爆燈，4子話出街都多人認得，估唔到紅咗之後會有呢個「甜蜜負擔」，193話啱啱出道嘅頭一、兩年，喺條街同Fans影相都係影完一、兩個走得，但依家影完一個之後，會有好多人湧埋嚟︰「冇諗過有呢啲『代價』，之前純粹想出名，開始明白點解啲明星會有壓力，但我冇嘅，不過都開始有啲精神病，哈哈！依家出旺角、尖沙咀真係搞唔掂，會諗方法平衡番，就係少啲出街。」

肥仔都話覺得私人時間少咗，依家喺條街拮串魚蛋都有啲壓力︰「好似會有人望住你咁，然後又會有人影你，嗰陣會有啲尷尬，不過其他時間要影相都絕對冇問題。」保錡同阿Dee話本身都鍾意行街，成名後前者坦言冇咗行街呢個興趣，而後者就話都會照行︰「會行得好快，成日匿喺屋企好困住個人好悶，出街睇吓啲新嘢。」

另外，講到佢哋依家為東奧賽事評述，保錡自爆其實只係跟稿講，阿Dee笑爆嘴話︰「公司就係貪我哋唔識，所以要我哋講，畀啲驚喜大家。」而肥仔就笑話好彩個畫面係Keep住播片，唔會影到樣︰「好似配音咁，拎起份稿講。」保錡更自創「莊諧並重」一詞︰「第一日評述用咗搞笑語氣，點知原來唔係好得，第二日就唔搞笑，超認真咁講又唔得喎，人哋會失望，第三日又係我！咁我就諗到用『莊諧並重』，莊重加詼諧，第四日都繼續咁講，連做四日都幾感觸！」