3萬人收睇！Edan孖蔡俊彥隔空合唱　自爆幫手煮飯煲湯

初戰奧運就有出色表現嘅香港劍擊隊前童星吳諾弘（Lawrence），前晚（4日）搵來隊友「劍神」張家朗、張小倫及崔浩然直播吹水，至今觀看人次已高達10萬，號召力勁過唔少明星！而尋晚（5日）Lawrence再同小倫開直播，已解隔離之苦，今次佢搵咗另一位隊友蔡俊彥，但Lawrence中途竟肚痛要去廁所，雖然被「大師兄」小倫叫佢：「忍陣啦！」但最終都不敵便意要離場，結果蔡俊彥接手再開Live，喺小倫請求下，蔡俊彥邀請到有睇直播兼大學室友嘅MIRROR成員呂爵安（Edan）加入，收睇人數即時由幾千飆升至超過3萬！

Edan透露正拍攝ViuTV綜藝節目《膠戰2》，一眾拍檔都紛紛高呼「香港運動員加油」！而之前曾喺公開訪問中，不開名多謝Edan鼓勵，又自爆「成個腦都係佢啲歌」嘅蔡俊彥，就同Edan一人一句隔空合唱《E先生連環不幸事件》，網民都激讚蔡俊彥唱歌好聽，難道係被劍擊耽誤嘅歌手？而小倫就怕醜走數冇唱，話要練習吓Edan啲歌先喎！而最後講到同房生活，Edan笑言：「佢打劍好辛苦，我成日煮定飯煲定湯畀佢飲！」嚇得蔡俊彥唔識反應，不過係講笑啫，不過Edan都趁機爆料，話對方最鍾意打麻雀同玩啤牌，不過都不忘補充，話佢好勤力練劍嘅！