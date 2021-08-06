鄭俊弘掛住睇「高球一姐」陳芷澄 何雁詩打爛醋埕

歌手何雁詩早前宣布離開無綫，結束12年賓主關係，近日與老公鄭俊弘飛到美國登台，乘機展開1個月蜜月之旅。連日來都有更新社交網，於限時動態分享旅程點滴。見二人周圍食好東西，上至高級餐廳，下至平民越南河粉都有品嘗，認真有口福！最重要係佢哋去度蜜月，不忘為代表港隊出戰奧運嘅高爾夫球一姐好姊妹陳芷澄跳舞打氣，認真夠老友。何雁詩仲直擊鄭俊弘專心欣賞兼拍低陳芷澄嘅英姿，略有醋意地留言話：「當你老公關心你好姊妹嘅職業多過自己...」

27歲陳芷澄係香港首位參加女子高爾夫球職業賽球手，今次第2度出戰奧運，可惜首日賽事現略為緊張，以超標6桿嘅77桿完成。佢出身普通家庭，家住屯門，8歲參加興趣班學高球，球技出色獲邀入讀拔萃女書院，考DSE前已獲美國一間大學取錄，但最後因未有讀理科臨門被拒，2年後入讀南加州大學（University of Southern California，USC），獲全額獎學金。

自小參加多個比賽獲得好成績，包括14歲於美國集訓並參加美國青少年業餘高爾夫球錦標賽，獲得第4名，體院頒發傑出青少年運動員獎，大學讀書加入校隊，奪得NJCAA（全美學院）高球賽女子團體冠軍兼全場最佳成績運動員、瑞士世界大學生高爾夫球錦標賽冠軍，上屆里約奧運以第37名完成賽事，相當厲害！