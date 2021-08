睇完比賽！再爆買滑板潮物！

唔少人都大讚今屆體育盛事新增的滑板賽事,話啲參賽小鮮肉同妹妹仔個個青春養眼,又技術超勁,睇得人熱血沸騰又開心!其實小編都有同感,尤其見住滑板街式賽金牌堀米雄斗和公園賽金牌四十住櫻的出色表現,簡直想寫個服字畀佢哋。

大概一眾品牌都了解到這項運動大受歡迎,所以食住個勢推出各款時尚單品。其中最愛跟不同品牌合作的GU,就請來美國滑板傳奇人物Tony Hawk一起推出聯名系列。要知道這位知名人物除了多次拿下世界極限運動會金牌的頭銜之外,更曾於1999年創下空中翻身900度的壯舉,由他為聯名系列加持,自然特別有吸引力。而系列中各款單品如T恤、短袖恤衫、背囊和掛頸袋,亦加有Tony Hawk標誌、字樣、圖案和人像照等設計元素,加上黑、白、黃、綠及卡其等容易配襯色調,滑板迷要型住踩板話咁易!

另外,高級時尚品牌GUCCI也趕上這股運動熱,趁着涉谷宮下公園(Shibuya Miyashita Park)面世1周年紀念,特別推出限量滑板和腕錶。靈感來自「Ouverture Of Something That Never Ended」系列的滑板,是1款長32.1寸、闊8寸的中等扁平凹面滑板。除了板面上有紅藍色條紋、「Interlocking G」Logo和「Gucci Miyashita Park」字樣外,軸承和側面亦加有象徵性的標誌和圖案,極具活力色彩和品牌特色。至於同步登場的Grip腕錶,就將滑板手常用來固定腳的握帶,融入錶面視窗設計,配以黃金PVD和不銹鋼兩種材質選擇,輕易配襯活潑動感造型。