洛杉磯出現受害人？吳亦凡母親求助無援傳不適入院　

在北京刑事拘留中的內地男星吳亦凡，有傳是因其母親本想控告都美竹勒索，經警方調查而揭出他涉強姦罪。雖然未知傳聞真偽，但身為單親媽媽、非常溺愛兒子的吳媽媽，當然想盡方法營救，有傳她曾向圈中有分量及地位的演藝人士求助，但最後要吃閉門羹，因是次風波太大，無人願意冒險支援。同時有傳她不惜傾家蕩產，曾開「天價」託人幫忙，當然無人肯幫，加上眼見兒子前途未卜，要面對輕則獲判3年，重則判死刑的局面，心力交瘁下，致情緒崩潰，體力不支，要入院接受治療！

另外，美國洛杉磯華人資訊網爆料，指有名在洛杉磯居住的華人女子向律師尋求意見。該名自稱曾多次在洛杉磯參加粉絲聚會的受害人，指吳亦凡在洛杉磯「選妃」是公開的秘密，曾應男方助手的邀請出席聚會，並聲稱在意識不清下，跟吳亦凡發生性關係外，更說因沒有實質證據，更不想外界以為她本身不檢點，所以一直啞忍，直至有律師鼓勵下，她才公開事件。如果情況屬實，按照當地法例可判入獄8至11年。網友直言如果在內地及美國均罪成，吳亦凡大半生都要在監獄中度過，更有網友嘲笑他開展「個人世界巡迴坐監之旅」，更指他是內地「#metoo」運動的代表者！