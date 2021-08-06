優質食材包　自煮好方便

最近餐飲業復甦，餐廳經常爆滿，很多時吃飯都要等位，想慢慢歎又不想人逼人，可以考慮買回家開住冷氣開開心心吃，無論是串燒，又或是即熱即食的頭等飛機餐都有得揀，讓你在家中也可安然品嘗高級美食。

啤酒配氣炸串燒

開住冷氣食串燒、飲啤酒真夠爽，不過要自己一支支咁串，預備食材又太麻煩，網上日式食材專門店Double Chefs Market和啤酒品牌Carbon Brews及日本氣炸鍋Recolte合作，推出夏日限定套裝。當中包括有氣炸串揚盛合、特盛串燒盛合、日式照燒雞或日本吞拿魚下巴選擇，套裝還包括氣炸鍋和夏日限定手工啤酒6罐，串揚和串燒的食材皆配有秘製醬汁，只要根據食譜指示用氣炸鍋烹煮便成。香口的鹿兒島黑毛和牛、薩摩赤雞腿、五花腩、星鰻或牛舌芯等，配上清爽的啤酒，相當過癮。

屋企歎飛機餐

以前成日話經濟艙的飛機餐無啖好食，但現時無得飛很多人又掛住，幸好現時就算無得飛都可以品嘗得到。即食品牌Skyline Chef從超過30萬份航空公司食譜中挑選美味的菜式，製作成即食包，現時包括有3款頭等艙和3款商務艙菜式，由航空公司主廚烹煮再密封包裝，於指定超市售賣。頭等艙系列有紅酒燴牛肋條、慢煮剁椒五花腩和四川麻辣雞球，商務艙系列則有台灣素肉燥、印式香辣秋葵和慢煮印式雞胸，買回家只要翻熱就食得，邊吃邊讓大家感受飛行的氣息。