Volkswagen Golf GTI　鋼炮革「辛」

全新第8代Golf GTI，首次導入了車輛動態管理系統，過彎轉向的精準度及速度大大提升。（方偉堅攝）

早前Volkswagen全新第8代Golf抵港，輸港的除了有48V輕混能版Golf eTSI，當然不少得性能版Golf GTI。新一代Golf GTI不止動力再提升，多項性能操控配置革「辛」，首次導入車輛動態管理系統， 起用全新DCC動態底盤控制系統，電子避震更首設無段式硬度調節，配合專屬的VAQ前軸電子液壓式限滑差速器，過彎操控更精準穩定。

先講動力，所搭載的新款2.0L直四渦輪增壓引擎(EA888 evo4) ，擁有更敏捷反應和更高效能，馬力提升至 245ps，低至1,600rpm已可釋放370Nm峰值扭力，並能一直持至4,300rpm。搭配七前速 DSG 雙離合器波箱，0~100km/h加速僅 6.3 秒完成。車載的全新DCC動態底盤控制系統，提供節能(ECO)、舒適(Comfort)、運動(Sport)及個人化(Individual)駕駛模式選擇。在個人化模式中，不僅可自選軚感及油門反應，還首度加入無段式避震硬度調節，以滿足不同駕駛需要。

對操控性能有要求的車主，特別是在攻彎時，穩紮自信的操控尤為重要。為令過彎轉向精準度及速度大幅提升，廠方首次為Golf GTI導入車輛動態管理系統，能針對車上各種動態設置，能於每秒作出 200 次偵測及微調至最佳設定。既包括可精準控制DCC動態底盤控制系統，亦可有效控制XDS主動式電子限滑差速及 VAQ前軸電子液壓式限滑差速，以調整最佳的內外輪轉速，將370Nm的大扭力完美分配，平衡駕駛動態。

規格表

車型：四門五座位揭背車

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,984c.c.

最大馬力：245ps/5,000~6,500rpm

最大扭力：370Nm/1,600~4,300rpm

傳動：七前速DSG雙離合器

驅動：前置引擎、前輪驅動

油耗：7.0L/100km（NEDC）

車身體積：4,278×1,789×1,478mm（長×闊×高）