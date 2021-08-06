星夜流轉在熊身　限量Be@rbrick明天開售

荷蘭後印象派畫家梵高(Vincent van Gogh)留下了不少舉世知名的遺世作品，真迹我們當然不能擁有，但卻可以另一個方式向這位巨匠致敬，儲Be@rbrick就是其中一個方法。

日本玩具名所Medicom Toy之前就曾把梵高筆下的《向日葵》、《帶着帽子的自畫像》印於Be@rbrick身上，最近首度與紐約現代藝術博物館旗下商店MoMA Design Store合作，將1889年名作《星夜》（The Starry Night）化身為限量版Be@rbrick，實在是的一眾Art Toy收藏家的Must Buy Item。

《星夜》Be@rbrick提供400%+100%及1000%兩個版本，熊身以畫作的藍綠色作主調，表面印有充滿動感的漩渦狀星雲及恍如黑色火舌般的柏樹，將梵高濃厚粗線條的筆觸以另一個方法呈現出來。另外，每一隻熊身上的畫作都是隨機印上，各有不同，更顯獨一無二。

此作將於香港時間2021年8月7日起早上10時於網上登記開賣，詳情請留意MoMa Design Store HK的Facebook及Instagram。