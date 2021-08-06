孫慧雪做女一賺錢少過KOL：想有個機會演出！

藝人孫慧雪（雪雪）與陳國峰以主角身份現身電影的開鏡拜神儀式，兩人表示今次首度合作拍戲，國峰大讚對方：「佢好錫我，畀我好多正能量，因為我好緊張，我係第一次拍電影，佢叫我唔使緊張，佢畀到信心我又好人又細心又靚女。」雪雪就自認是對方粉絲：「佢之前開演唱會，我有去睇，平時見佢好不修邊幅，嗰日打扮過好靚仔，所以佢做男主角好掂，佢係最好。」

她稱以往大多飾演蠢女人角色，今次角色就比較反叛：「我覺得好正，因為平時唔會敢做，有一場戲我用煙頭辣人。」國峰指角色跟自己相似，年輕時不務正業，直至遇到對的人才改變：「現實中呢個人就係我太太。」

今次是雪雪首當電影女主角，她稱戲中不乏感人場面，看劇本時都眼濕濕，自言會努力畀心機做好，問到片酬是否滿意？她坦言：「當然唔夠我做KOL搵得多，但做演員唔同，唔可以用來錢去講，係想有個機會演出，我冇試過做女主角，所以會好珍惜呢個機會，其實我都好驚好大壓力，老公知我緊張今日特別車我過嚟，又畀個擁抱我，疫情下有工開好感恩，之前有幾部電影最後都開唔成。」國峰亦認同表示不問酬勞，只要有演出機會，又指太太也有擁抱及錫錫來鼓勵他。