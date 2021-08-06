李佳芯重提「鹹濕」床戲　陸永畀江欣燕啜頸！

視后李佳芯（Ali）與陸永、馮盈盈、簡淑兒、麥美恩等，今日（6日）現身電視城為熱播劇《智能愛人》造勢，席間眾人大玩測謊遊戲，江欣燕被問到跟陸永拍親熱戲時可有心跳加速？她笑言只記得當時要錫對方條頸，覺得又鹹又濕：「咁嗰時夏天嘛！流汗就咁。」然後再即場「案件重演」，陸永自動拉低件衫埋位，江欣燕就作狀錫落去，笑爆全場！

最肉搏場口

活動後Ali跟陸永受訪，重提「又鹹又濕」一事時，陸永說：「嗰時大熱天時着長袖衫拍，梗係濕晒！」續笑言大家都羨慕他拍此劇好有艷福，諗深一層的確如此，最肉搏的場口就是跟江欣燕上演床戲：「好大心理關口㗎⋯係講對江欣燕嚟講！」Ali醒目追問：「咁鹹呢？」陸永再笑說：「呢場床戲係喺海邊、遊艇入面張梳化上面『吸啜』，個故事設定幾好嘅，江欣燕覺得我個樣太差，淨係鍾意我條頸，所以就擰轉我塊面，係咁錫我條頸！」Ali聞言笑到收唔到聲，話要等播出時慢慢「品嘗」。

有小朋友扮Ali

新劇播出數天，他們表示都有捧場，其中陸永指兩個囡囡終於知道他有份演出，又大爆她們扮Ali劇中「阿寶」大肚：「因為佢哋睇完奧運直落睇劇，用Cushion塞落肚扮大肚，然後學埋台詞同我講『有心、有心』。（你可以當佢哋機械人？）又唔係！係佢哋當我機械人使我做嘢！（佢哋有冇學Ali喺街市嗰幕嘟嘟聲爆粗？）佢哋冇睇嗰集。（對你做戲有咩評價？）冇，佢哋淨係鍾意阿寶。」Ali開心謂知道有小朋友扮演她覺得好得意，證明劇集富娛樂性。