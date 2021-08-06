琦琦的驕傲　任晴佳處女騷有國際名模賀聰傍實

影帝任達華與名模太太琦琦的愛女任晴佳（Ella）遺傳了父母的最強基因，17歲的她擁美人胚子，配上逆天長腿，被封為「最美星二代」。身為各大品牌模特兒新貴的她近日更初登時裝騷舞台，前晚（4日）獲邀到上海行騷，同場還有國際級名模劉雯與賀聰，而琦琦亦特意到場支持愛女。Ella梳了一頭長直髮，穿上淡紫色的束腰冬裝，大騷110cm修長長腿！首次踏上T台騷的她就要在高低起伏的舞台上穿梭，但仍能輕易駕馭，表現自信有台型，氣場絕不遜於同場其他超模！

時裝騷舉行當日，Ella晨早就主動到會場綵排，熟習舞台較難行的位置，完騷後其表現更獲激讚，她表示：「真係好開心！我一啲都冇緊張，騷嘅台比一般難行，好似山坡咁高高低低，亦特別長，第一次行騷就要行呢類型嘅台好有挑戰，好慶幸自己冇失平衡，成功完成咗呢件事！自己都冇諗過可以同咁多Super model同台，覺得好興奮！」自今次的行騷經歷後她更愛上T台騷，她開心說：「我都幾鍾意，覺得好有挑戰，好開心，同場嘅模特兒大家都對我好好，之後我仲約咗佢哋一齊食飯。」琦琦亦見證囡囡順利完成首次行騷，感動之餘更為女兒感到驕傲：「行得好好！起初都驚個女會緊張，估唔到真係唔錯，一啲緊張都冇，仲好Enjoy呢個舞台，就好似身邊嘅Super model一樣行得好好，好圓滿！」