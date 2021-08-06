BB個爸爸呢？Yanny抱B激動落淚：我唔係癲婆！

女團Super Girls成員Yanny（陳穎欣）久未露面，今日（6日）卻在社交網上載一段抱B的短片，母愛洋溢於臉，見她並感動得流下眼淚，隊友Cheronna（吳嘉禧）立即上前為她拭淚，不少網友留言恭喜。她發文解釋手上的小朋友是好友余香凝（Jennifer）的女兒而已，表示：「好多人同我講，叫我唔好喊。叫我快啲生一個，或者就快到我。唔係呀，真係唔係呀，我唔係癲婆，我唔係想搶走Jennifer個BB。當時嘅我大概係因為我抱住LamLam la，佢好乖咁望住我，咁我咪望番住佢囉，佢好細粒喺我懷中，我真係覺得佢好珍貴，又覺得一個生命嚟到呢個世界好奇妙。大家等咗10個月，終於見到佢出嚟，總之嗰一刻有好多諗法，令我覺得好感動。就忍唔住好想喊。」

Yanny亦分享過往的湊小朋友經驗，表示：「之前我抱BB嘅經驗係相當激情，一係喺我大髀跳足10幾分鐘，一係一抱佢就喊到黐咗線，或者係我身上面瀨尿，所以今次對於我來講係一個好特別嘅體驗。BB呀BB，我知道一定會有好多人愛你，希望你健康平安，唔再怕打雷。」