歌手巫啟賢21歲嘅大女巫詠歡(歡歡)尋日(5日)發布首支個人單曲《你是怎麼了What is it About You》,呢首歌由佢自己親自作曲、作詞,並由爸爸巫啟賢同監製黃韻玲擔任和音。其實歡歡自細就幾有音樂天分,而且五官標致,身材亦相當唔錯,仲不時喺社交平台分享泳裝相,想睇就要去片喇!

藝人陳約臨(Kelly) 獲派到日本直擊東京奧運會,惟採訪「少年劍神」張家朗期間表現失控, 更一度示愛而被批不專業,畀網民狂插後寫親筆信致歉。張家朗前晚(4日)喺網上開直播提及事件,表示「覺得唔係咩大事」,獲讚有大將之風。目前單身嘅佢,直播期間被隊友大爆擇偶條件,即刻去片睇吓係咩啦!

「環球一姐」李幸倪等咗25年終於圓「夢」,今次全靠一個夢,終令她成功獲得「歌神」兼「終身偶像」張學友加持featuring新歌,推出治療系神作,為大家打打氣!即睇今集《繽FUN主播室》,聽吓係咩夢令佢夢想成真啦!