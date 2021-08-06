本日日本：潮牌出手　人氣糖果雪糕型爆着上身

LOTTE旗下的糖果及雪糕一向很受大人和小朋友歡迎，亦吸引不少品牌聯乘，最新鮮熱辣有日本潮牌BEAMS旗下的「TOKYO CULTUART by BEAMS」，即日起推出以LOTTE朱古力CRUNKY、梅糖「小梅」及雲呢拿夾心雪糕MONAOU（モナ王）等為主題共23件服飾及精品，搶眼度相當高。包括有融入了MONAOU嘜頭及藍、白、紅配色的T-shirt、Tote Bag及毛巾等，當中最特別是電話充電器，其外形及包裝均與真正的MONAOU幾乎沒有分別，絕對幾可亂真。以鬆脆口感馳名的CRUNKY朱古力，則推出了T-shirt、Tote Bag及帽子，其中T恤除簡約的灰、白色外，更有模仿朱古力的深啡色。而以梅糖「小梅」為主題的則有T恤、手巾、扇子、茶杯及撲克牌，全都採用人氣插畫家白根ゆたんぽ筆下可愛的小梅角色為主角，十分吸引。此外，有西瓜雪條Suika Bar為靈感的縮骨傘、Toppo餅乾條型的原子筆，加上還有香口膠ACUO嘜頭的環保袋、朱古力「紗々」的浴巾等等。所有產品即日至8月31日於東京新宿BEAMS專門店4樓開設的期間限定店有售，BEAMS網店及LOTTE網店亦於即日起發售。