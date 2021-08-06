馮盈盈新劇被讚咬字清晰：大家唔使再睇字幕！

藝人馮盈盈今日（6日）為主演熱播劇《智能愛人》宣傳，她表示劇中角色「多姐」超有霸氣，起初會針對下屬陸永喪鬧，其後二人才變成歡喜冤家，建立深厚感情，但她笑言都是剛剛才得悉男方跟江欣燕的親熱戲尺度，比她更激烈，還再爆陸永對腳比腰更有力：「我哋之後有場雙人瑜伽戲，手拉手、腳貼腳，佢啲筋好硬，拍之前要教佢拉筋放鬆，之後有個動作係要佢用雙腳抬起我喺半空中，好彩冇跌落嚟！」

盈盈又指雖然劇集只播出短短數日，但收到好多網民大讚她咬字清晰：「拍之前我上咗好多堂正音治療，好高興聽到觀眾話睇我做戲唔使再睇字幕，大家見到我有進步、改善，證實冇白費到啲錢同埋我嘅努力！」

另外，貴為前港姐冠軍的盈盈，表示正忙於準備8月尾舉行的港姐準決賽，又預告早前拍落的真人騷快將播出：「大家可以睇到入營嗰10幾日啲佳麗有幾辛苦、辛酸，點龍爭虎鬥⋯係講緊大家都有爬龍舟！」暫時睇好邊位佳麗？盈盈即笑話只會賣花讚花香，偏心由她帶領的橙組佳麗，若要從中再揀選心水女仔，她表示對大熱「豪放版方媛」陳聖瑜及梁凱晴特別深印象，並指見佳麗集訓期間都勾起當年選美回憶，大叫好彩：「原來我當年選得幾舒服，決賽嗰陣連才藝表演都唔使，未有咁多難關要挑戰。」