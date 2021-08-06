Edan同陳欣妍首合作火花十足　搞咩High到嘭嘭聲？

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）與女神陳欣妍（Shirley）合作為動畫配音，首次為動畫電影配音的二人表示不容易，Edan表示要多練習咬字，在未入錄音室前就針對這方面下了一番苦功，之後就是要用略為高音的聲線演繹小朋友：「高能量嘅演出我都可以，因為我一向演嘅角色都傾向誇張或好有活力，但高音同高能量嘅演繹都會令到聲音好大耗損，點樣保持聲線嘅穩定性、每日配音嘅聲線同聲調都可以連貫，成為今次最大嘅挑戰。」

Shirley則表示配音時最難忘是要好好控制肢體，笑言：「忘形時會『嘭』咁樣打到咪高峰，搞到由頭再嚟過。」她又謂由於不是歌手或配音員，故不是很會用聲，一邊配音要一邊小心保養自己的聲線，以免連番尖叫後令聲音變沙啞。而今次其實是二人首次合作，但他們在配音過程中其實從沒碰面，只靠聽對方錄下的聲音演繹對白，直至拍宣傳片時才首次見面，Edan笑言：「感覺好似認識多時嘅網友首次會面，既陌生又熟悉。」Shirley又笑言一開始他們搞錯了角色，以為自己要聲演對方的角色，後來發現自己的真正角色後都禁不住哈哈大笑。