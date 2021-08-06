【美女饕廚】尖沙咀Omakase

大家好，上星期剛剛介紹完銅鑼灣壽司店，今次介紹一間位於尖沙咀擁有米芝蓮兩星的壽司餐廳。這家餐廳原店於日本大阪市，之後在香港開設了第一家日本海外分店。主廚為Chef Hiroki Nakanoue，他擁有標誌性的粉紅色頭髮造型。

主廚Hiroki Nakanoue San為客人提供獨特的壽司體驗，將傳統的江戶前壽司與現代風味，並加入創新元素的突破性互相融合。香港分店與其日本分店提供的壽司體驗不相不仲，換句話說，對於壽司愛好者來說，不用到日本也有同樣有趣的用餐體驗。

這裏設有一個擁有200年歷史的日本柏木櫃枱，主廚會親手挑選時令食材，每天以飛機空運過來，有些更會加入本地食材。

感謝美女朋友的邀請，能嘗到新的Omakase菜單，它展示了主廚Hiroki Nakanoue最偉大的作品。他的熱情和有趣和藹的性格，讓整頓飯都帶着一種快活而有感染力的歡樂，完全沒有嚴謹的氣氛。在他隔離期間，一直在想，如何帶給香港客人一個驚喜，於是打破了常規，用鰹魚生刺身搭配細香葱絲、紅燒海帶、醃製菇片、紫蘇葉花和芥末作壽司，而靈感則來自傳統的日本料理和傳統的中國菜式。另一道菜式亦令人印象深刻，是用日本大根蘿蔔糕，搭配魚子醬和紫菜。

菜單中亦有傳統刺身和壽司，用料上乘講究。之後是紫菜酥炸大平貝配烏魚子薄片，口感豐富並充滿鮮味。最後是大極上海膽冷麵和蟹肉溫泉蛋飯配上紫菜天婦羅，冷麵充滿香濃的海膽味，清新不膩，而天婦羅皮很薄，沒有半點油脂，十分酥脆，滿足感爆燈。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）