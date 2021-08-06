港姐2021︱戴佳敏住尖沙咀豪宅　唔認係有錢人！

《2021香港小姐競選》20位入圍佳麗與4位出局佳麗宣傳真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，佳麗分組挑戰空中瑜伽及TRX懸吊訓練。王嘉慧與戴佳敏分別獲頒「健美體態佳麗」及「健康活力佳麗」。

戴佳敏被爆居住在尖沙咀K11豪宅，出入有司機接送，家境富裕。她受訪時承認住在該處，但並不是複式單位，而「司機」則是她的父親，講到她家境相當「有米」﹖她則說：「我唔係有錢人，只係父母會支持我做鍾意嘅事。（爸爸係咪財政支援參選？）選港姐都唔使用好多錢，衫都係公司提供。（有佳麗爆你請食貴價提子。）唔使用錢買衫，就用嚟買生果請大家食，因為佢哋都教我講廣東話。（每個月有幾多零用錢？）冇話幾多，爸爸畀咗張信用卡我，但都唔會亂花錢。（信用卡冇限額任碌？）唔係，上個月都只係使咗4千蚊。」

否認被董子健追求

她又直認曾在北京中央戲劇學院讀了4年戲劇表演，隨後來港進修碩士，內地藝人董子健是同學，但稱對方沒有追求過她。另外，得獎的她又透露練了6、7年瑜伽，過去曾習民俗舞，更有8級鋼琴，才藝表演考慮跳舞或彈琴。

考獲健身教練牌

身形甚Fit的王嘉慧透露已考取健身教練牌，之前更操出6塊腹肌，但現在只隱約見到「兩條線」，希望能在準決賽前操回「人魚線」及「蜜桃臀」，更有意在才藝表演挑戰空中瑜伽旋轉動作。

而佳麗莫韻諰與施苿莉接受星級訓練，玩TRX懸吊訓練顯得吃力，論論盡盡，她們皆稱有做開運動，只是首次接觸TRX有點不習慣。莫韻諰說：「有做開Gym、打開排球，只係咁啱空中瑜伽同TRX都冇玩過，依家會做多啲腹肌、臀部訓練，着泳衣會好睇啲，都好羨慕王嘉慧嘅線條，都想有佢嘅蜜桃臀，之前集訓同佢同房，都有同佢偷師。」