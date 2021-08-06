廖啟智一秒入戲！劉心悠「港版羅拉」造型引注目

由已故藝人廖啟智（智叔）擔演主角的遺作之一《女人街，再見了》近日上映，劇中兩名主角劉心悠及吳卓羲表示雖然跟智叔的對手戲不多，但這次合作令他們留下深刻印象且獲益良多。智叔在戲中不時教飾演「東仔」的小演員梁珈榕演出，他們亦會從旁觀摩，學到不少東西，亦被智叔的演出所感動。

劉心悠透露最難忘是一場智叔在女人街打小東的戲：「智叔真人非常溫文，但演嗰場戲嘅時候，當攝影機一開，智叔就好似變咗另一個人咁，攞住衣架好狠咁打東仔，因為智叔嘅演出太迫真，東仔好快就入戲，喊到好慘，我喺戲中負責勸架，都覺得好揪心。」吳卓羲大讚智叔對角色有很深入的了解，會做很多功課，演繹出豐富層次感。他亦有受惠於智叔的「過兩招」，原來當智叔未埋位時，他會在旁觀察吳卓羲的演出，更會和他分享自己的心得。

至於劉心悠今次的角色非常破格，演繹運輸工人的她以「港版羅拉」為造型參考，她在戲中穿上小背心、熱褲、爬山靴，開着大貨車穿梭於旺角的大街小巷，更在烈日當空下搬貨！由於電影在女人街進行實景拍攝，其打扮惹來無數路人圍觀，而專業的她在被人群包圍的情況下仍無損其演出。