MJ@Mr.用一年時間變身紋身師　收入好過做Band仔？

樂隊Mr.結他手MJ（譚傑明）近月踩過界做紋身師，與另外兩位紋身師Alex及Crystal一起工作。他表示6年前已想學紋身，但因有音樂工作故擱置了，直到去年疫情，幕前接近零工作，令他有很多時間在家，故想趁機認真學紋身，拜師學藝近一年的他，之前碰巧知道Alex想擴充工作室，故就加入其店。對於以藝人身份做紋身師，他坦言有師兄弟視之為着數，但他就認為是壓力：「紋身師會放大作品嚟睇，尤其是當我曾係幕前，大家會將我嘅嘢放得更大，我會有壓力，所以我會更努力。」

講到剛做了紋身師一段短時間，收入與幕前比較如何？他坦言：「我做Mr.時經歷過高潮同低谷，依家收入係中間，但都唔夠可以收支平衡得晒，始終開支大。」問到可是全職做紋身師？他自稱現身為Slash（斜槓工作者）：「如果有人畀錢我個人身份做編曲、填詞、監製我會做，Mr.，有騷嘅話我都一定會做，同時我亦係紋身師。」但講到做音樂及紋身師，他坦言後者最舒服，因不需要向太多人交代：「淨係需要同客人交代，但做音樂好多嘢會左右到個成果，例如我填完份詞出嚟好靚，但可能礙於唱片公司決策，首歌會出唔到，所以我想學一樣嘢可以好直接地畀到收入自己，係人生第一次可以掌握到自己。」

問到Mr.早年傳不和解散可是令做音樂更不開心？MJ即笑言：「有傳咩？冇傳呀。」隨即坦承曾意見不合：「大家都知啦，事實嚟啦，但我哋仍然有份感情喺度。我哋5個男仔一定有唔同意見，大家都係大佬，一定會有啲火花出嚟，但依家我哋唔會鬧交，因為一來好少見，二來冇咩好鬧啦，大家喺嗰10年時間已經做咗人生未必有機會再超越嘅嘢，都已經好夠，嗰個回憶已經好正，依家大家開心有騷咪做囉，有機會夾新歌咪夾，唔需要再鬧交。」現時組合是獨立形式，成員各有各發展，如Alan及Ronny簽了公司，Dash在唱片公司工作，Tom就有間音樂學校，有組合工作就會合體，如現時都有人搵他們開騷，但未傾到時間，他坦言此形式是最好：「大家唔想Mr.會成為大家會煩惱嘅嘢，所以依家各自喺大家領域發展，有嘢咪做就係最好。」

場地：Skullipop Tattoo Studio