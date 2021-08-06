黃妍由文青變暗黑系：擔心大家接受唔到！

歌手黃妍最近推出第2隻大碟《九道痕跡》，當中9首歌曲全是其真實感受及經歷，展現她不同面向，她表示：「大家之前覺得我係文青、斯文、乖巧，但每人對住唔同人同事會有唔同面向，隻碟我有好大轉變，刮自己啲嘢出嚟，出歌時都有擔心大家會唔會接受到黃妍，由文青變做暗黑系，我以前只會冚住內心嘅負面，但今次會將我9個面向畀大家睇，有曳、乖、無奈、失望等。」她覺得《輕盈》最像其現時的狀態：「世界好沉重，曾經我試過消極面對，但原來可以有第二種應對方法，所以我依家會用輕盈自在方法應對，用自己步伐、態度面對所有嘢。」

父母首次撐場

她最難忘的歌曲就是關於家庭關係的《牆身有裂》，每首歌她都是睇番日記來寫，此曲的日記就是配上前年舉行首次音樂會當日：「嗰日係爹哋媽咪入行以嚟第一次睇我嘅演出，其實爹哋本身係話唔得閒嚟，但最後仲帶埋朋友嚟，不過爹哋媽咪最後都冇入後台影相，其實呢個就係我哋屋企相處嘅方法，含蓄唔會講出嚟，同埋所有嘢講反面，但其實就係默默支持，例如上年疫情冇乜騷時，佢哋驚我冇錢，所以會默默過錢畀我，我覺得好Sweet同感動。」

控制情緒唔會喊

講到8月底將舉行第2次音樂會，黃妍笑言家人改變了：「今次爹哋媽咪講明會嚟。」她又透露排好歌單後，都驚自己到時會爆喊：「我嘅主題係旅程，嗰日要好好控制情緒，都驚自己會喊，但趁仲可以爆發情緒就爆發啦，大家聚埋一齊爆發，眼淚都係情緒嘅出口，希望大家嚟會放低唔想要嘅嘢，同攞走啲嘢。（預自己一定會喊？）我預自己唔喊，但會努力整喊大家。」