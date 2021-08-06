運動系美人　靈活又醒神

東京奧運結束後，相信會引起好多人做運動嘅興趣，齊齊進入運動狂熱。AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV界有唔少運動主題作品，講女優進行各種運動，繼而引伸出連場激戰，當中充分展露出弗到漏嘅健美身材，以及驚人嘅靈活度，相當精彩。

慾火高漲

喺Prestige出品嘅《Sport出汗SEX 4本番》中，八掛海呢位纖巧美人兒嘗試好多運動項目，不過唔知係咪做運動令佢性慾高漲，每當見到男人就會主動勾引對方上床，例如打網球，懶理光天化日兼身處戶外網球場，阿妹一於同教練嚟個忘情激戰。之後練習完箭術，佢又按捺不住啪啪啪。而打排球嘅時候身邊出現好多男隊友，阿妹更加慾火難耐，喺更衣室同3名隊友大玩4P激戰！由於每次都係做完運動再上床，搞到身上香汗淋漓，令每場床戰都更顯激情。

美臀誘惑

喺SOD推出嘅《屁股等於女人的面容》入面，美熟女佐田茉莉子除咗女人味濃，身材又弗，最大嘅魅力來源更係呈桃子形嘅彈力美尻，所以每當佢換上競泳水着令大半個美尻露晒出嚟，搞到泳池嘅男人為之瘋狂，更主動上前同佢調情，而茉莉子本身都唔係咩正經人家，所以一拍即合嚟個池邊激戰！另外，佢去到健身室做運動，因為着住貼身嘅瑜伽運動褲，惹來成班大隻佬埋身，其中一位健身教練更以按摩為藉口，用高超手法搞到茉莉子慾火焚身，喺瑜伽墊上即席開戰。

擅長騎乘

麗KIREI SOD推出嘅《用極上屁股引誘男人的癡女》，講述來栖蓳係健身教練，肌膚白滑身材健美，由於佢成日都集中做下盤運動，美股又圓又大，而且極富彈性，表面相當光滑添！阿妹教健身嘅時候，經常引起男學員嘅注視，甚至令佢哋不期然咁硬朗起嚟！原來阿妹鍾意做健身運動，更加愛做床上運動，一於同男學員喺健身室入面連番激戰，而佢下盤功夫紮實，最擅長玩騎乘位，每次都騎到啪啪有聲，為激烈嘅床戰配上悅耳嘅和聲。

簡評

男人唔補好易老，唔做運動床上表現唔會好，所以各位真係應該「的」起心肝多做運動強身健體，如果唔係有朝一日溝到個運動型靚女，都冇能力征服佢呀！今日介紹嘅作品就話畀大家知呢類美人兒有幾吸引，上到床又有幾厲害喇！當中本仙最鍾意來栖蓳主演嘅《用極上屁股引誘男人的癡女》，因為阿妹又姣又靚女，而且身材火辣，加上佢以騎功征服男優時表現夠狼又夠狠，完全將運動美女嘅強勁活力表現晒出嚟呀！