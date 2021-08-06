升呢「大方神」︱方力申喪摸獎牌　集郵係正職？

歌手方力申（小方）與父親方毓仁唔只餅印一樣，大家都知方父經營藝術品畫廊生意30年，小方自小受到薰陶，鍾意收藏畫作，目前小方約有過百件收藏品，更被老竇爆料：「價值都有幾千萬」！加上手上的豪宅，小方身家估計近億！

小方過往因有奧運採訪經驗，今次東京奧運更帶領吳業坤同周奕瑋到當地採訪，由於表現出色，小方升呢「大方神」。然而香港代表隊喺東奧表現出色，空手道個人形首場銅牌由港隊女將劉慕裳（Grace）奪得，加上朝早香港乒乓「一姐」杜凱琹與李皓晴及蘇慧音亦奪得女團銅牌，一日收穫兩面奧運獎牌，令全城驚喜！小方就多次晒出同港隊獲獎隊員瘋狂集郵嘅合照同片段，去到邊都見到佢咁滯，今次佢當然唔會輸蝕，晒出同乒乓女團及劉慕裳嘅合照，又問埋乒乓女團拎簽名，佢仲得戚自嘲係「簽名收藏家」！

但係今個Trip方力申最大得着，一定係佢多次出手摸港隊奧運獎牌，講到明童年夢想係要攞到奧運獎牌嘅佢，今次終於都「如願以償」，今次佢仲可以揸實劉慕裳個銅牌，唔多想放手嘅佢對住鏡頭鬼咁開心，又同劉慕裳吹水，網友都留言笑佢係「人生勝利組」，推舉佢做「同最多奧運得獎運動員合照」嘅香港藝人呀！但做過運動員嘅佢亦非常之有「體育精神」，之前佢就試過踩足26個鐘，最後都係要捱飯盒，不過都依然嗌爽，今次個Job都叫做有Bonus啦！