姜濤催淚新歌獻亡友！MV兩小時衝破7.4萬點擊

男團MIRROR中「顏值擔當」兼關注度最高的姜濤，今晚（6日）9時發布新歌《Dear My Friend,》，在官方頻道推出MV只是兩小時，收看次數衝破7萬4千次，氣勢迫人，並且「洋葱度」爆燈，大批網民說邊聽邊喊，因這首歌是姜濤獻給今年3月逝世的摯友「中鋒」Kin。MV中交代好友逝世後，姜濤出席喪禮致詞，並送上對方心愛的籃球，期間更真情流露，出現禁不住哽咽的場面，令「姜粉」們愈看愈心痛。

原來負責填詞的林若寧，在未收到此曲前，已收到姜濤親撰的千字文，一字一淚，令林若寧在落筆前，能感受及掌握姜濤和Kin之間的感情及相處點滴。

姜濤的千字文如下：

「新歌想要獻給一位已故摯友（花名：中鋒），他為人質樸憨厚，約三十歲的年紀竟還沒有談過一次戀愛，沒有牽過女生的手，性格單純至極。他的生活無欲無求，多年做著同一份技術類工作，沒有想要飛黃騰達的目標和願望，只求平淡地過好每一天。

我們識於微時，當時的我和他一樣身材肥胖而且癡迷於籃球，偶然的機會相識後便常常約在維園球場揮灑汗水、練習球技。同行的還有另一位好友—占士，我們自稱為「維園球場三劍客」，和他們相處的時光總是最快樂、最無拘無束的，這也在很大程度上彌補了我從小沒有兄弟姊妹的遺憾。當時我們許下夢想：等都成家了，就帶著各自的老婆孩子一起到美國打街球。

還記得從前參加大大小小的選秀比賽，中鋒都會到現場為我加油打氣；在減肥的痛苦日子裏，中鋒願意陪我到健身房運動減脂；假期也常和他結伴到台灣、日本旅行，吃遍當地美食；亦曾一起跨年，在維港岸邊觀賞燦爛花火，許下新年願望。而當我幸運踏上演藝圈道路後，中鋒也一如往常，在我身後默默給我支持、鼓勵。

但天意弄人，今年三月份的一個晚上，中鋒在和我們一起打完球回家路上，突然倒地抽搐，我們召來救護車後，我陪同他一起到醫院急症室，可惜最終醫生無力回天，中鋒就此離開人世，留下無限遺憾，也讓我們悲痛欲絕。

故此，我想出一首歌懷念這位曾陪伴我多年，情同手足的兄弟。」