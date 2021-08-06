人氣股后Vs股壇新貴　前浪強定後浪勁？

睇索女唔單止睇對燈，仲要睇埋個躉，喺美國四仔界有唔少股神同股后，其中就有出道5年嘅股后Whitney Wright，不過前輩勁之餘，後浪亦唔可以睇小，好似喺今年7月至出道嘅股壇新丁Agatha Vega，同樣「股」惑非常！

文武全才

能夠成為四仔界嘅股后，除咗擁有大圓躉之外，演技同床技亦相當重要。喺美國奧克拉荷馬市出生嘅Whitney Wright，讀書時期已經相當活躍，不但係校內籃球隊及排球隊隊員，更係一位游泳運動員，佢亦好鍾意跳舞，曾經參加過唔少舞蹈比賽。雖然佢運動能力出眾，但亦係一位高材生，高中畢業後，喺大學修讀護理學系，絕對係文武全才。

為咗賺取學費，佢喺成人俱樂部表演艷舞，憑住結實渾圓美臀，加上舞姿誘人，而深受客人歡迎。大學畢業後，佢便自薦到成人雜誌做裸模，獲得唔少人氣，及後經理人問佢有冇興趣拍四仔，就係咁佢決定下海，2016年6月為著名四仔片廠Devil's Film演出處女作《Seduced By The Boss's Wife #7》，隨住人氣不斷提升，以及喺多個四仔頒獎禮上獲得佳績，成為脫界股后。

Whitney Wright

出生日期：1991年9月20日

身高：168cm

三圍：32C-25-36

一脫成名

眾所周知，委內瑞拉不但係盛產美女嘅國家，更係選美王國，眾多美女嘅夢想，都係朝一日喺選美比賽摘下桂冠，而美國四仔界新星兼股壇新丁Agatha Vega就係其中之一。

跟唔少委內瑞拉嘅少女一樣，佢參加各種選美課程，目的係希望能夠成為國際矚目嘅選美王后。不過選美之路並唔易行，雖然佢喺多個小型選美比賽獲得出色嘅成績，卻始終唔能夠得到更上一層樓嘅成就。為此佢便諗到另一條出路，就係喺2016年遠赴西班牙，到當地一間模特兒公司進行裸模面試，憑住迷人外形及身材，尤其火辣美臀，成功贏得裸模工作嘅機會，更令佢一脫成名。一直喺裸模界擁有超高人氣嘅佢，今年7月進軍美國四仔界，為Blacked Raw演出出道作《Blacked Raw V41》，正式展開四仔事業，同一眾股后一較高下 。

Agatha Vega

出生日期：1998年6月12日

身高：162cm

三圍：34C-24-36

第1回合

鬥人氣

講到人氣，作為現今四仔界股壇代表嘅Whitney Wright，佢嘅人氣真係超勁，IG有超過119萬人追蹤，而Twitter亦有超過27萬追隨者。不過四仔界新人Agatha Vega亦相當厲害，IG開設帳號未夠一年，追蹤人數已超過9萬，Twitter亦有近7萬人追隨，相對Whitney Wright當年出道嘅成績有過之而無不及，所以呢個回合打和。

第2回合

鬥獎項

Agatha Vega喺四仔界出道未夠一個月，講四仔獎項梗係輸晒畀Whitney Wright啦！不過佢喺委內瑞拉攞過唔少選美比賽冠軍，絕對係魅力十足。至於Whitney Wright呢位天后級脫星嘅實力真係勁，事關出道第一年，便喺XRCO頒獎禮各大四仔頒獎禮上奪得「最佳新進脫星」。

第3回合

鬥搵銀

Whitney Wright唔單止有美股，仲好有頭腦，自從喺四仔界獲得佳績後，便積極向其他方面發展搵銀，今年更執起導演筒做四仔導演添！至於Agatha Vega本身係超人氣裸模，拍攝寫真工作密密麻麻，更經營網上直播及售賣寫真平台，吸金力強勁！

平分秋色

雖然Whitney Wright同Agatha Vega相差6歲，四仔界出道資歷亦相差5年，但以外形嚟講，老實講，梗係Agatha Vega更有魅力。不過如果從美股嘅角度嚟睇，兩人嘅臀部各有魅力。Whitney Wright彈力十足又有肉感，而Agatha Vega則散發青春活力，兩者其實都咁吸引。