【獨家】岑潔儀睇好個市　再入手新樓盤

女星岑潔儀與馬來西亞商人Dixon婚後育有兩名兒子，近年淡出娛樂圈的她生活富裕，早前更成功抽中沙田大圍站上蓋新樓盤，花費逾千萬買下面積約500呎的兩房單位作投資用途，惟早前該樓盤發現，其中兩座樓宇牆身底座部分混凝土強度未達標，需把已興建的樓層拆卸重建，並向受影響的買家提供額外津貼及利息補償，買入重建座數單位的岑潔儀，與老公商量過後，決定繼續持有，此舉獲發展商補償數十萬元。

雖然補償金未落袋，岑潔儀已急不及待再出擊睇樓，日前富貴Look單拖現身某商場，孭住名牌手袋的她，加上左手5卡鑽戒非常吸睛，先後穿梭幾間名店，期間既試手袋又試波鞋，不過似乎不合心水，之後轉戰商場上蓋屋苑，見她以手機拍下屋苑周邊環境，接着便頻頻以語音通訊，大抵向老公報告「新獵物」詳情，之後步行至屋苑的住宅大堂等候，未幾一位疑似地產經紀女士接應她上樓。本報就此事致電岑潔儀，問到是否再度入市買樓？她說：「因為之前買個單位要重建，同埋要等成9個月，咪諗住用補貼筆錢買第二間先，依家物色緊。（又係投資收租？）應該都係，同老公睇好個市，遲啲通番關個市應該會有升幅，所以呢排都吼緊啲筍盤。」