【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月廿九丁亥土定日

吉時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：動土、會友、出行

忌：嫁娶、理髮、治喪

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、5、8、9

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

日常生活多煩惱，有需要沉澱一下思緒。

金牛座

努力付出有回報，要好好感謝幫過你的人。

雙子座

耐心是今天的座右銘，遇困難也能擺平。

巨蟹座

展示自己獨特一面，可令人氣進一步攀升。

獅子座

毋須事事搶先機，以免打亂先前的部署。

處女座

腦筋靈活，在壓力下更能凸顯你的本領。

天秤座

有社交運，放膽與人洽談，有利事業發展。

天蠍座

全情投入做自己喜歡的事，可樂在其中。

人馬座

小心處理文書，提防粗心大意的毛病發作。

山羊座

財運不錯，或有意外進帳，但不能強求。

水瓶座

經一事長一智，惟有做實事才能累積經驗。

雙魚座

有望獲貴人幫助而嘗到甜頭，要懂得感恩！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）馬 財運弱

鼠

貴人運強，謀事精明謹慎，易獲得佳績。

牛

好運不斷，行動力強，有機會一展所長。

虎

時來運到，事業上不難取得驕人成績。

兔

運勢不過不失，要注意溝通，提防意外。

龍

健康運稍遜，三餐要定食，生活要自律。

蛇

是日沖煞，做事務必認真，勿心存僥倖。

馬

經濟出現困難，不妨找可信任的人幫忙。

羊

生活多變化，須面對現實，忌墨守成規。

猴

工作運一般，做事要爽快，勿拖拖拉拉。

雞

愛情運平平，恨拍拖者心急也於事無補。

狗

桃花旺，單身者多曝光易碰見心儀異性。

豬

橫財就手，但忌沉迷賭博，貪心易損手。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

白羊座Vs天秤座

在黃道十二星座上，天秤座的對家是白羊座，早前在《金牛座Vs天蠍座》一文中提及過，凡是對立的星座都有互補不足、互相整合為一體的特質，而在心理占星層面，對立的星座有投射自己沒擁有的特質在對方身上去尋找的可能。

白羊座有勇氣、行動力及個性果斷，但有時候會欠缺計謀；天秤座的腦袋是可以協助他更有計劃地衝出世界，一個有行動力一個有分析力，是天生的一對。天秤座喜歡遷就別人，因為重視與別人的關係，分析能力高，但有時會有選擇恐懼症，在猶豫不決時，白羊座絕對可以幫她一把，真的是互補大家的不足。而天秤座可以從白羊座身上學習如何更獨立，了解如何在一段關係中去尋找自己的角色定位。

以上是互相吸引對方去愛的情況，但有時優點也可以是讓你生氣的缺點。白羊座朋友獨行獨斷，很易忽略天秤座朋友的感受，如果永遠都沒有理會別人的需要及感受，一段關係又如何經營？猶豫不決、講多過做的天秤座，對一個沒有耐性的白羊座來說，是有點難忍受？所以對家星座的組合，可算是一個凹一個凸，雙方如果能夠看到對方的不足而互相配合，是一個很好的相處學習，這樣更能夠看到自己的盲點，了解自己，改善關係去到另一個層次。