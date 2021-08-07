港姐白富美！戴佳敏被爆住逾億豪宅　出入有司機

《2021香港小姐競選》20位入圍佳麗與4位已被淘汰的佳麗，昨日（6日）到九龍灣一間健身中心進行《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》星級特訓活動，佳麗分組挑戰空中瑜伽及TRX懸吊訓練，王嘉慧與戴佳敏（Fiona）分別獲頒「健美體態佳麗」及「健康活力佳麗」獎項。

讀過中央戲劇學院

有指Fiona後台猛料，除了住在尖沙咀K11逾億複式豪宅，出入有司機接送外，參選前更有一名神秘男子陪伴出入，入圍後該男子卻「消失」。她受訪時承認住在該處，但表示並非複式單位，而司機其實是她的爸爸，不時接載她出入。問到是否家境富裕？她否認：「我唔係有錢人，只係父母會支持我做鍾意嘅事。（爸爸係咪財政上支持參選港姐？）選港姐唔使用好多錢，衫都係公司提供。（有佳麗話你請食貴價『晴王』提子。）唔使用錢買衫，咪用嚟買生果請大家食，因為佢哋教我講廣東話。（你每個月有幾多零用錢﹖）冇話幾多，爹哋畀咗張信用卡我，但唔會亂使錢。（張卡無限額任碌？）唔係，上個月只係使咗4,000蚊。」

被指「有米」的Fiona原來學歷相當不俗，2014年入讀北京中央戲劇學院，是章子怡、鞏俐及劉燁等內地紅星的師妹。她透露在中央戲劇學院讀了4年戲劇表演後來港進修碩士，曾參演《建軍大業》及《解憂雜貨店》的內地藝人董子健是其同學，但對方沒追求過她。另有爆料指她與憑《唐人街探案》爆紅的劉昊然是鄰班同學，男方於2015年入讀該學院，是其師弟。除了讀過戲劇學院外，她練習了瑜伽6、7年，過去又曾跳民族舞，更考過8級鋼琴，認真多才多藝！

王嫿嫿家人經營連鎖超市

除了Fiona外，王嫿嫿亦被揭家人在溫哥華經營連鎖超級市場生意，家境同樣富裕，她受訪時否認是有錢女，自言很上進：「超市係父母以前嘅生意，不過冇做幾年，父母已經退咗休。」席上穿運動Bra Top的她更顯纖瘦，胸骨乍現，她透露現時體重不足100磅。

活動上，奪得「健美體態佳麗」獎項的王嘉慧表示已考獲健身教練牌照，之前有6塊腹肌，期望在準決賽前操回「馬甲線」及「蜜桃臀」，並透露有意在才藝表演挑戰空中瑜伽旋轉動作。陳懿德玩空中瑜伽時更加凸顯豐滿身材，問到會否覺得負擔太重？她笑說：「唔會，OK嘅。」又指參選至今已減了16磅，滿意現時身形，是個人最佳狀態。而莫韻諰與施苿莉玩TRX顯得吃力，表現論盡，她們自言平時有運動，只是首次接觸TRX才有點不習慣。