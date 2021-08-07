全球最受歡迎韓星排名出爐！玄彬都輸畀佢

韓國國際文化交流振興院每年均會發表由全球18個國家及地區的韓流粉絲票選的「海外韓流實態調查」報告，並於日前公布「2021全球最喜愛韓國演員及歌手」排名。

李敏鎬退伍後主演的韓劇《The King：永遠的君主》於去年播映期間，收視口碑麻麻，但人氣不減，以大熱姿態3連霸勇奪「全球最喜愛演員」No.1。

型男玄彬憑去年席捲全球的韓劇《愛的迫降》空降No.2，力證他在劇集播出後人氣再度飆升。孔劉自2017年播畢的《鬼怪》後未有接拍新劇，排名卻由去年第4位上升至第3位。而「韓劇天后」宋慧喬則由去年高踞第2位下滑至第4位，但仍是排名最高的電視劇女星，至於今年初退伍的李鍾碩掹車邊進佔第5位。

此外，《迫降》撼贏金秀賢退伍復出劇《雖然是精神病但沒關係》，獲選全球最喜愛韓劇；去年熱播的話題劇《夫妻的世界》、朴敘俊孭飛劇《梨泰院Class》，以及朱智勛主演的《屍戰朝鮮》依次排第3至5位。

歌手方面，7人組合防彈少年團（BTS）眾望所歸，3連霸當選全球最喜愛的韓國歌手/組合。人氣強勁的女團BLACK PINK、男歌手Psy，以及TWICE依次蟬聯第2至4位，男團EXO則踢走去年第5位的Big Bang，緊隨TWICE之後。